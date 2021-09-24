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Milletvekili Menekşe NEVESOB'u Ziyaret Ederek İstişarede Bulundu
Ak Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NEVESOB) Başkanı Mehmet Pınarbaşı' yı ziyaret ederek esnaf ve sanatkarların sorunlarını, görüş ve önerilerini istişare etti.
Nevşehir 24.09.2021, 08:35
NEVESOB Başkanı Pınarbaşı konuşmasında "Sayın Milletvekilimize esnaf ve sanatkarlarımızın güncel ve öncelikli sorunları hakkında yapmış olduğumuz istişare bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. İnşallah kısa süre içerisinde ilimiz esnaf ve sanatkarlarının beklediği öncelikli konuların çözümü için gerekli olan çalışmaların yapılması öncelikli arzumuzdur. Ziyaretleri sebebiyle Sayın Milletvekili Yücel Menekşe'ye teşekkür ederim" dedi.