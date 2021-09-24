Milletvekili Menekşe NEVESOB'u Ziyaret Ederek İstişarede Bulundu

Milletvekili Menekşe ziyarette yapmış olduğu açıklamada; "Esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarını, görüş ve önerilerini istişare etmek amacıyla NEVESOB Başkanı Sayın Pınarbaşı' yı ziyaret ederek ilimiz esnafının durumunu ve sorunlarını istişare ettik. Sayın Başkana ilgi ve alakasından ötürü teşekkür ederim" dedi.

NEVESOB Başkanı Pınarbaşı konuşmasında "Sayın Milletvekilimize esnaf ve sanatkarlarımızın güncel ve öncelikli sorunları hakkında yapmış olduğumuz istişare bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. İnşallah kısa süre içerisinde ilimiz esnaf ve sanatkarlarının beklediği öncelikli konuların çözümü için gerekli olan çalışmaların yapılması öncelikli arzumuzdur. Ziyaretleri sebebiyle Sayın Milletvekili Yücel Menekşe'ye teşekkür ederim" dedi.