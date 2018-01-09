Mesajında; Gazeteciler öncelikle kardeşlik hukukumuzla sonra da hizmetlerimizi hemşehrilerimizle paylaşmamız konusunda en önemli vazifeyi üstlenmişlerdir. Zor şartlarda bizlere görünmeyeni, ayrıntıda kalanı gösterdikleri ve sesimiz, kulağımız, gözümüz oldukları için teşekkür ediyor, bütün gazeteci kardeşlerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. dedi
Milletvekili Gizligider, Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı
Nevşehir Milletvekili Av. Ebubekir Gizligider, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.
09 Ocak 2018 Salı 13:52