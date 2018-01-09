Milletvekili Gizligider, Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı

Mesajında; Gazeteciler öncelikle kardeşlik hukukumuzla sonra da hizmetlerimizi hemşehrilerimizle paylaşmamız konusunda en önemli vazifeyi üstlenmişlerdir. Zor şartlarda bizlere görünmeyeni, ayrıntıda kalanı gösterdikleri ve sesimiz, kulağımız, gözümüz oldukları için teşekkür ediyor, bütün gazeteci kardeşlerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. dedi