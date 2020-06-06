Milletvekili Faruk Sarıaslan'dan Kızılay'a ziyaret

Faruk Sarıaslan,Nevşehir Kızılay Şubesinin Tarıfsız ve Ayrım gözetmeden çalışmalarından dolayı Şube Başkanı Ercan Civelek’e Teşekkür Etti.Şube başkanımız Türk Kızılay’ının 19 şehirde aşevi olduğunu 20. Aşevinin de inşallah Entegre yemek fabrikası şeklinde şube binamızın bulunduğu 1000 metrekarelik iki katımızda yapılacağını bir katında insanların gelip üçretsiz yemek yiyecekleri leziz ortam sağlayacaklarını ve aynı zamanda Şehir merkezinde,ilçe ve beldelere de ihtiyaç sahiblerine yemek servisi yapacaklarını bildirdi. Ziyaretten dolayı Milletvekilimiz Faruk Sarıaslan’a Hacıbektaş Belediye Başkanımız Arif Yoldaş Altıok’a CHP il başkan yardımcısı Yaşar Aydoğan’a CHP Merkez ilçe başkanı Semasi Yücel’e teşekkür etti.