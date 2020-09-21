Son Dakika
Milletvekili Açıkgöz’den Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı
AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Açıkgöz, 2020-2021 eğitim öğretim yılı mesajı yayınladı
Nevşehir 21.09.2020, 09:55
Bugün okullarına kavuşacak,okul öncesine ve birinci sınıfa başlayacak yavrularımıza yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun.
#Temizlik, #Maske, #Mesafe ile güvenli okullarımız tüm öğrencilerimizi hasretle bekliyor; tüm sınıflarımızın neşeyle dolacağı anı sabırsızlıkla bekliyoruz. Tedbir elimizde...