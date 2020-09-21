Milletvekili Açıkgöz’den Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı

Bugün okullarına kavuşacak,okul öncesine ve birinci sınıfa başlayacak yavrularımıza yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun.

Minik evlatlarımıza, değerli velilerimize, fedakar eğitim ordumuza 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılının sağlıklı, mutlu, başarılı ve birlikte bir yıl olmasını diliyorum. #okullarıgüvenleaçıyoruz

#Temizlik, #Maske, #Mesafe ile güvenli okullarımız tüm öğrencilerimizi hasretle bekliyor; tüm sınıflarımızın neşeyle dolacağı anı sabırsızlıkla bekliyoruz. Tedbir elimizde...