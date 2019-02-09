Milletvekili Açıkgöz, Kaymaklı'da seçim çalışmasına katıldı

AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Divan Katip Üyesi ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Açıkgöz, merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesini ziyaret ederek AK Parti Kaymaklı Belediye Başkan Adayı Ali Altuğ ile birlikte seçim çalışmalarına katıldı.

Kaymaklılı esnaf ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz burada yaptığı açıklamada; "Kaymaklı Beldemizdeyiz. ‪AK Parti’mizin gerçek sahibi milletimizdir. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde değişmeyecek tek şey milletimizin iktidarıdır. Kaymaklı Belediye Başkanımız Halit Elma’ya üstün gayretleri, emekleri için teşekkür ederiz. Kaymaklı, bir ve beraber olarak Belediye Başkan adayımız Ali Altuğ ile 31 Mart’ta yola devam diyor inşallah. Memleket İşi Gönül İşi, milletimiz her daim kazanır. Yeraltı ve yerüstü zenginlikleri ile Kaymaklı büyümeye, gelişmeye ve istikrara milletimizin desteğiyle hazır.

Anadolu’nun yiğit analarına selam olsun.‬

‪Biz, milletimizin dertlisiyiz. 16 yıl öncesinden bugüne kadar nasıl çalıştıysak #GönülBelediyeciliği ile bundan sonra daha fazla çalışacağız.” dedi.