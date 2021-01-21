"Milletvekili Açıkgöz 'Gönül Seferberliği'ne Acıgöl İle Devam Etti"

AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Açıkgöz, Acıgöl ilçesinde beraberindeki heyetle ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretleriyle ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Açıkgöz, AK Parti’nin yerel yönetimler hareketi olduğuna vurgu yaptı.

Açıkgöz,

“Rekorlar ilçemiz, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan sevdalısı #Acıgöl’ümüzü, Karapınar Beldemizi, Tatlarin Beldemizi, Karacaören Köyümüzü; İGM Başkanımız Gürbüz Dinç, Gençlik Kolları Başkanımız Furkan Türker, İl Özel İdare Genel Sekreterimiz Kamil Duru, Acıgöl İlçe Başkanımız Ramazan Gül, Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürümüz Okan Yılmaz, Acıgöl Belediye Başkanımız Ercan Ertaş, Acıgöl İl Genel Meclisi üyelerimizle beraber ziyaret ettik.

İlk ziyaret noktamız #Acıgöl’ümüzde; Acıgöl Belediye Başkanımız Ercan Ertaş’ı, İlçe Başkanımız Ramazan Gül’ü, Kadim çarşı esnaflarımızı, Kıymetli hemşerilerimizi ziyaret ederek, hayırlı ve bereketli çalışmalar diledik. @Akparti

Hafızlar diyarı #Karapınar Beldemizi ziyaretimizde; Kısa zamanda başarılı çalışmalarıyla,AK Belediyecilik geleneğimizle Karapınar’a hizmet eden Belediye Başkanımız Yasin Güneş’in devam eden belediye projelerini ve Kur’an İlimleri Merkezi binasını inceledik. #SevdamızNevşehir

Acıgöl/ #Tatlarin Belde Belediye Başkanımız Ercan Selvi’yi makamında hazirunumuzla ziyaretimizde; Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile yerel yönetimler olarak da hemşerilerimize hizmet üretmeye ve yatırımlara destek olmaya devam edeceğimizi ifade ettik. Acıgöl #Karacaören Köyü Muhtarlığımızı ziyaretimizde;

Karacaörenli hemşerilerimizin İl Özel İdare hizmetlerinden ve AK hizmetlerimizin 7/24 köylerimize kesintisiz ulaşmasından dolayı memnuniyetlerini duymak bizleri de mutlu etti. #SevdamızNevşehir diyerek aralıksız çalışıyoruz. Bizim niyetimiz; #SevdamızNevşehir’imize, 81 ilimize, cennet vatanımıza ve tüm dünyaya hizmet etmekten ve kalıcı eserler bırakma gayretinden ibarettir. Bizim niyetimiz Hakk’a ve halka hizmettir. İfade etmek isterim ki ‘AK Parti, bir yerel yönetimler hareketidir.’ Bu kutlu yürüyüş, 1994 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kazandığı zafer ile başladı.

Yalnızca belediye hizmetlerinde değil, kültürde, sağlıkta, eğitimde kısacası sosyal alanda her anlamda özgün ve farklı bir anlayış geliştirildi. Vatandaşımızın tüm derdi, bizim derdimiz oldu. İşte bu anlayışın adı ‘Sosyal Belediyecilik’tir. AK Parti’nin kurulması ile taçlanan bu anlayış, Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, AK kadrolarımızla, teşkilatımızla tüm Türkiye’de devam ediyor. Bizler çalışacağız kazanan yine Nevşehir ve #GüçlüTürkiye olacak inşAllah.” dedi.