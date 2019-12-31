Milletvekili Açıkgöz'den Yılbaşı Mesaisi

Yapılan açıklamada "Huzurlu ve güvenli şehir Nevşehir’imiz için gece gündüz demeden çalışan güvenlik güçlerimizi Nevşehir Valimiz İlhami Aktaş, Nevsehir Emniyet Müdürümüz Mehmet Artunay, Nevşehir İl Jandarma Alay Komutanımız Hüsamettin Erol ile ziyaret ederek,emekleri için teşekkürlerimizi ilettik‬.

Toplumumuzun güven ve huzuru için 7/24 çalışan 112 Acil Çağrı Merkezi ve Nevşehir GAMER’i Nevşehir Valimiz İlhami Aktaş, NevsehirEmniyet Müdürümüz Mehmet Artunay, Nevsehir Saglik Müdürümüz Rahim Ünlübay ile ziyaret ederek, çalışanlarımıza kolaylıklar diledik." denildi.