Milletvekili Açıkgöz'den tarihi mitinge davet

Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı´nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran´da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için Cuma günü Nevşehir´e geliyor.

Valilik önünde Nevşehirlilerle buluşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun bir aradan sonra Nevşehirlilerle hasret giderecek.

Milletvekili Açıkgöz, tüm Nevşehir halkını mitinge davet etti.

Açıkgöz, “Nevşehir´imizin hasretlerini arz ettiğimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehirlileri kırmadı ve 8 Haziran Cuma günü saat 13.30´da hemşerilerimizle buluşacak. Cumhurbaşkanımız ile buluşmaya tüm halkımız davetlidir.” dedi.