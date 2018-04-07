Milletvekili Açıkgöz Bangladeş'te

Burada bir açıklama yapan Açıkgöz: "AFAD Başkanımız Sn Mehmet Güllüoğlu , sağlıkçı milletvekillerimiz ve yetkililerden oluşan heyet ile bölgede yaşayanan kardeşlerimize destek olmak için Kutapolong 2 Kampı-Türk Tepesindeyiz. Mazlumların umudu #Türkiye, dünyanın neresinde olursa olsun yardım elini mazlumlara uzatıyor.

Bangladeş Balukhali Kampındaki TİKA Mutfakhanesini ziyaret ettik. Kamptaki misafirlerimize sıcak ve kaliteli yemek yapımının sağlandığı mutfağımız dünya standartlarında hizmet vermektedir. Kampta yaşayan mazlumların şükran dolu bakışları,hayır duaları, muhabbetleri her şeye bedel

Mazlumların gür sesi, ümmetin umudu, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip ERDOĞAN’a ve aziz milletimize duydukları muhabbeti bizlerle paylaşan kampta yaşayan kardeşlerimize; bizler de aziz milletimizin hayır dualarını ilettik." dedi