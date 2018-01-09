Milletvekili Açıkgöz 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlu Olsun

Objektifleri ve kalemleri ile milletimizin doğru haber alma hakkı için en hızlı ve tarafsız haberciliği icra eden gazetecilerimizin, insan onurunu ve kamu yararını koruma, ilkeli, tutarlı, kamuoyunun nabzını tutan, özel yaşama saygı gibi üstün etik sorumlulukları vardır. Bu hassasiyet ile zaman ve mekân mefhumu gözetmeden çalışan basın mensuplarımıza milletimiz adına ayrı ayrı minnettarım.

Özellikle marka şehir Nevşehir’imizin huzur ve düzeninin korunması, ilimizin en iyi şekilde tanıtılması, eğitim, sağlık, turizm, tarım, kamu kurumlarındaki hizmetlerin anlatılması, dünyaya anlatılması ve daha birçok alanda bizlere destek olan, yol gösteren siz değerli basın mensupları arkadaşlarımıza gösterdiğiniz üstün gayretten dolayı çok teşekkür ediyorum.

15 Temmuz gecesi ‘tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet’ düsturuyla büyük bir basiret gösteren basın ve medya kuruluşlarımızı; ayrıca ilk andan beri vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü savunan Nevşehir’in darbe girişimine karşı dik duruşunu dünyaya servis eden Nevşehir’imizin siz güzide basınına ve basın mensuplarına şahsım ve Nevşehirli hemşerilerim adına şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Bu olayda büyük bir vatanseverlik göstererek vatandaşlarımızın haber alma hakkını her an fedakârca sağladıkları için sizleri kutluyorum ve sizlere teşekkürleri bir borç biliyorum.

Vatandaşlarımızın doğru bilgi alması ve bilgileri doğrudan alması için canla başla çalışarak, fedakârlık mesleğini en iyi şekilde icra eden gazetecilerimize bu kutlu görevlerinde başarılar diliyor; il merkezimizdeki ve ilçelerimizdeki yerel gazete, dergi, radyolarda çalışan tüm gazetecilerimiz ile yaygın basın ve haber ajansları temsilcilerimizin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” nü kutluyor, aileleri ve sevdikleri ile birlikte sağlık ve esenlik dolu günler diliyorum.