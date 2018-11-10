Şimşek, “Kurtuluş Savaşımızın Önderi ve Cumhuriyetimizin Kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin yıldönümünde Milletçe sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz. İçinde bulunulan imkansızlık ve yokluklar nedeniyle bağımsızlık umutlarının azalmakta olduğu bir dönemde, tarihinde asla esaret altına alınamamış Milletimize olan inancını kaybetmeyerek birbirine kenetlenmesini ve ayağa kalkmasını sağlayan Atatürk, Milletimizin Kurtuluş Savaşı gibi tarihte eşine az rastlanır bir zafere ulaşmasına öncülük etmiştir. Milletimiz; Atatürk Öncülüğünde Kurtuluş Savaşında elde ettiği büyük zafer ile bin yıldır yurdumuz olan bu toprakların sonsuza kadar Vatanımız olarak kalacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Atatürk; Vatanın bağımsızlığının sağlanmasının ardından Millet İradesini esas alan ve “En Büyük Eserim” diye nitelediği Cumhuriyetimizi kurmuş ve Milletimizin muasır medeniyetlerin saygın bir üyesi olmasını sağlayacak önemli düzenlemeleri hayata geçirmiştir. Büyük Önder Atatürk’ün bizlere emaneti olan ölümsüz eser ve değerler; dünyada gittikçe ağırlığını hissettiren ülkemizi daha ileri noktalara taşıma yolunda bizlere ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. İstiklalimize ve istikbalimize kast eden iç ve dış düşmanlara karşı Millet olarak birbirimize kenetlenmede ve Milli ve Manevi değerlerimizi sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığımızda Büyük Önder Atatürk’ün fikir ve düşünceleri bugün de bizlere yol göstericiliği yapmaktadır. Bu nedenle Millet olarak 10 Kasım’ları bir matem günü olarak görmenin ötesinde, bu günü Büyük Önder’i anma ve O’nun fikir, öngörü ve tespitlerini anlama günü olarak değerlendirmekteyiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder’in manevi şahsiyeti önünde saygıyla eğiliyor, gönlümüzde ebediyete kadar yaşayacağını vurguluyor, En Büyük Eseri Cumhuriyeti sonsuza dek bu topraklarda yaşatma azim ve kararlılığımızı yineliyor, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde O’nu bir kez daha saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz” dedi.