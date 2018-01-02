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Miletvekili Gizligider Köy Ziyaretlerinde Bulundu

AK Parti Nevşehir Milletvekili Av. Ebubekir Gizligider Nevşehir’li hemşerilerimize bir kez daha teşekkür etmek amacıyla köylerimizi ziyaret ederek, hayır dualarına talip oldu.

02 Ocak 2018 Salı 16:13
Miletvekili Gizligider Köy Ziyaretlerinde Bulundu
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TBMM Genel Kurulu ile Plan ve Bütçe Komisyonunda yaklaşık 1,5 ay süren 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmelerinin tamamlanması sonrasında Nevşehir’de bir dizi program gerçekleştirdik. Ak Parti’ye 16. defa bütçe hazırlama yetkisi veren aziz milletimize ve Nevşehir’li hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür etmek amacıyla köylerimizi ziyaret ettik, hayır dualarına talip olduk.

Sulusaray beldemizi ziyaret ederek Kur’an Eğitim Merkezimizin açılışını gerçekleştirdik ve öğrencilerimizle sohbet ettik, Birlik Vakfı tarafından hazırlanan yemek ikramında bulunduk. Karapınar beldemizde Şeyh-ul Kurra Kur’an Kursunu ziyaret ederken, belediye başkanımızla Karapınar’da yapılan çalışmalarımızı değerlendirdik. Şehit Demet Sezen Kız İmam Hatip Lisesi öğrencilerimizle birlikte Kurşunlu Camii avlusunda kitap okuma etkinliğine katılarak pilav dağıttık.

‘Kış akşamı oturmaya geliyoruz’ diyerek Alacaşar, Çiftlik, Özyayla ve Boğaz köylerimizde hemşehrilemizle buluştuk, muhabbetlerine ortak olarak gündemi değerlendirdik, yapılan ve yapılması gereken çalışmaları istişare ettik. Nevşehir Milletvekilleri olarak ilimizin her noktasına ulaşarak halkımızın dertlerini paylaşmaya çalışırken, bizleri aile ortamı sıcaklığı ile karşılayan ve desteklerini esirgemeyen hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz.

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