Mikro Kredi ile kendi işinizi kurmak ister misiniz?

NEVŞEHİR(MHA)

Mikrokredi nedir?

Mikro Kredi, dar gelirli kadınların, gelir getirici bir faaliyette bulunmalarına, çalışma hayatına katılmasına imkan sağlayan Nevşehir’deki kadınlara iş başlatması için küçük bir başlangıç sermayedir.

Mikrokredi niçin ve nereden alınır?

Özellikle evde üretim yapan (el işi, ev yemekleri, hayvancılık, hediyelik eşya vb.) ve küçük işletme kurmak isteyip de sermayesi olmayan kadınlar Mikrokredi için Nevşehir İl Özel İdaresine başvurabilir.

Mikrokredi miktarı ne kadardır?

İlk yıl için öngörülen kredi tutarı 500 TL ile 5.000 TL arasındadır. Ancak, kredi alan kadının girişimcilik ruhu ve potansiyeli dikkate alınarak, Mikrokredi her yıl artarak azami 30,000 TL’ye kadar alınabilir.

Mikrokredide para geri nasıl ödenir?

Mikro krediden alınan kredi alındığı ay mutlaka yapılması düşünülen gelir getirici faaliyet için kullanılmalıdır. Paranın bu şekilde kullanılmasından bir ay sonra alınan kredi 10 ayda ve aylık olarak bankaya eşit taksitler halinde faizsiz olarak geri ödenir.

Başvuru Belgeleri

a) Kimlik Fotokopisi,

b) Aile Nüfus Kayıt Örneği (E-devletten adres açıklamalı olarak alınabilir.)

c)İkametgah (E-devletten alınabilir.)

d)Adli sicil kaydı(E-devletten alınabilir.)

e) 1 adet Fotoğraf

f) Başvuru Dilekçesi

g) İdarece düzenlenen belgeler;

• Mikro kredi araştırma formu(Kredisi komisyonca onaylanan girişimcilerin formda belirlenen kurumlardan alması gereken borcu vardır/yoktur belgesidir.)

• Mikro kredi kullanıldığına dair girişimci ve kefilleri tarafından imzalanacak sözleşme ve borç belgesidir.

Mikrokredi ile 2014-2019 Yıllarında Faaliyetleri

Dar gelirli kadınların küçük sermayelerle desteklenerek gelir getirici faaliyetlerde bulunması amacıyla geliştirilen Mikrokredi projesi ile 2014'ten bu yana 193 kadına 323 bin 500 lira geri ödemeli faizsiz mikrokredi verildi.

Nevşehir İl Özel İdaresi: Program ile 2020 yılı itibariyle halen mikro girişimci kredi desteğine devam edilecek olup hedef 75 mikro girişimciye daha ulaşmak.