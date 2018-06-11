MHP’li kadınlar boş durmuyor

MHP Kadın Kolları Başkanı Yıldız Gürbüz ve beraberindeki kadın kolları yönetim kurulu üyeleri, partili kadınlar şehir merkezindeki işyerlerini tek tek ziyaret ederek Milliyetçi Hareketin 24 Haziran seçimleriyle ilgili hazırladığı broşürleri dağıtıyor ve Vatandaşlarla bire bir sohbet etme imkanı buluyorlar.

Seçim startının verildiği ilk günden itibaren çalışmalara devam ettiklerini kaydeden MHP Kadın Kolları Başkanı Yıldız Gürbüz, çalışmaların son derece verimli geçtiğine dikkat çekiyor.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)