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MHP’den çalışan gazeteciler gününe özel davet

Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir İl Başkanı İlhan Kaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı.

09 Ocak 2018 Salı 13:44
MHP’den çalışan gazeteciler gününe özel davet
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Gazetecilik mesleğinin fedakarlık gerektiren, çoğu zaman maddi boyutu da sıkıntılı olan bir meslek olduğunu kaydeden MHP İl Başkanı İlhan Kaya, “Gazetecilik mesleği demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından biri. Fedakarlıklarla yapılabilen, maddi boyutu da çoğu zaman sıkıntılı olan bu mesleğe gönül vermiş tüm çalışan gazetecilerimizin 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü Partim, teşkilatlarım adına kutluyorum. Gazeteci arkadaşlarımıza meslek ve özel hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İlhan Kaya, 10 Ocak çalışan gazeteciler günü nedeniyle 10 Ocak Çarşamba günü saat 09.30’da 2000 Evler mahallesinde bulunan F. Concept Kafe’de düzenlenecek kahvaltı programına Nevşehir’de görev yapan tüm ulusal ve yerel basın yayın kuruluşu mensuplarını davet etti.

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