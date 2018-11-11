MHP’de teşkilat içi istişare toplantısı yapıldı

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Ticaret Borsası Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya İl Başkanı İlhan Kaya’nın yanı sıra, MYK Üyesi Mehmet Varol, Kadın Kolları Başkanı Yıldız Gürbüz, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Ceviz, Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, MHP’li Belediye Başkanları Derinkuyu Belediye Başkanı Ahmet Balcı, Kozaklı Belediye Başkanı Celalettin Güven, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Ortahisar Belediye Başkanı İsmail Genç, ilçe başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri katıldılar.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan teşkilat içi istişare toplantısında konuşan MHP İl Başkanı İlhan Kaya, “Yaklaşan yerel seçimler öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları olarak daha büyük sonuçlar elde etmek için bu toplantıyı tertipledik. İstişare toplantımızı bu kez sadece teşkilat mensuplarımıza yönelik yaptık. İlerleyen günlerde partililerimizin de katılabileceği istişare toplantıları yapacağız. Seçim startı verdik. Resmi başlangıç 01 Ocak 2019 ama seçim çalışmalarımıza erken başladık. Hepinizden Allah razı olsun. İlerleyen günlerde bu istişare toplantılarımızın faydalarını hep birlikte göreceğiz” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Mehmet Varol’un divan başkanlığı yaptığı, İl Başkanı İlhan Kaya, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Ceviz, Kozaklı Belediye Başkanı Celalettin Güven, İl genel meclisi üyesi Haydar Çiftçi’nin de görev aldığı divanla birlikte teşkilat mensuplarının yerel seçimlere yönelik önerileri dinlendi.

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2018, 19:52