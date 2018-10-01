MHP’de seçim çalışmaları sessiz ve derinden gidiyor

NEVŞEHİR(MHA) Özellikle il merkez belediye başkanlığı için kimi aday göstereceği, mevcut belediye başkanlarının yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği gibi soruların yanıt beklediği partide şimdilik hesaplar derin ve sessiz bir şekilde yürütülüyor.

MHP il başkanı İlhan Kaya ve yönetiminin yerel seçimlere ilişkin yürüttüğü çalışmaların en dikkat çekici başlıklarından biri Nevşehir merkez belediye başkanlığına gösterilmesi planlanan adayın kim olacağı.

Şu ana kadar ortaya çıkan bazı isimlerin henüz resmi süreç başlamadığı için adaylıklarını açıklamalarına rağmen aday adaylıklarına ilişkin il başkanı ve yönetimiyle istişarelerde bulunduğu da biliniyor.

Öte yandan mevcut durumda Derinkuyu, Kozaklı, Uçhisar ve Ortahisar belediye başkanlıkları elinde bulunan partinin bu yerleşim merkezlerinde Ahmet Balcı, Celalettin Güven, Ali Karaaslan ve İsmail Genç ile yola devam deyip demeyeceği de merak konusu.