MHP’de aday adaylığı başvuruları 7 Kasım’da başlıyor

NEVŞEHİR(MHA) Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir il ve ilçe başkanlıklarında belediye başkanlığı ve il genel meclisi üyeliği aday adaylığı başvuruları 07 Kasım Çarşamba gününden itibaren başlıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan MHP İl Başkanı İlhan Kaya, partiden Nevşehir merkez, ilçeler ve beldelere belediye başkan aday adayı olmak isteyenlerin yanında il genel meclisi aday adayı olmak isteyenlerin 07 – 20 Kasım tarihleri arasında il başkanlığına, ilçe başkanlıklarına başvuruda bulunabileceklerini söyledi.