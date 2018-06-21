MHP Seçim çalışmalarına hız verdi

Gecesini gündüzüne katarak çalınmadık kapı bırakmayan MHP’li adaylar, İl Başkanı İlhan Kaya ve yönetimi ile birlikte esnaf ziyaretlerine katılıyor.

27. Dönem MHP Milletvekili adayı Mehmet Varol, sanayi esnaflarını ziyaret ederek, onların sorunlarını dinledi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak 24 Haziran da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin önemini anlatan MHP’li adaylar, Nevşehir halkının oylarına talip olduklarını belirttiler.

Şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da halkın adamı Mehmet Varol’u ve MHP’nin diğer adaylarını destekleyeceğini ifade eden sanayi esnafı, cumhur ittifakının da Türk milletine hayırlı olacağını söyledi.

Adaylar, önümüzde ki 4 günlük süreci de yapılacak ziyaretler ile geçirecek