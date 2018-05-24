MHP Nevşehir Milletvekili Adayları'ndan Ticaret Borsası'na Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir İl Başkanı İlhan Kaya, MHP 27. Dönem Milletvekili Adayları Mehmet Varol, Fazlı Koç ve beraberindeki heyet Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş'a nezaket ziyaretinde bulundular.

Ziyarette, MHP heyeti Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı Salaş ile esnaflarımızın genel sıkıntılarına ilişkin istişarelerde bulundular.

MHP heyetini ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Türkiye’de huzur, sükunet ve istikrar ortamının yakalanması için toplumun tüm kesimlerine büyük görevler düştüğünü söyledi.

Nevşehir’i mecliste temsil etmek isteyen tüm adaylara başarılar dileyen Salaş, milletvekili adaylarının kentin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gelişimine katkı sunacak projeler üzerinde durmasının önemine vurgu yaptı.

Salaş, ayrıca 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarının ülkemize, şehrimize ve milletimize hayırlı olması temennisinde bulunarak. “Milletvekili adaylarımıza seçimlerde başarı dileklerinde bulunuyorum, her şey Nevşehir’imiz için” dedi.

MHP Milletvekili adayları ise Nevşehir ve Türkiye gündemi hakkında değerlendirmelerde bulunduktan sonra borsadan ayrıldı.