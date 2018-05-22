MHP Nevşehir İl Başkanlığını milletvekillerini tanıttı

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı tarafından 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde milletvekili adayı gösterilen isimler için tanıtım toplantısı düzenlendi.

MHP İl Başkanlığında düzenlenen aday tanıtım toplantısına MHP İl Başkanı İlhan Kaya, MHP Milletvekili adayları Mehmet Varol, Sait Yüksel, Fazlı Koç, Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, Kadın Kolları Başkanı Yıldız Gürbüz, ilçe başkanları ve çok sayıda parti katıldı.

Aday tanıtım toplantısında konuşan MHP İl Başkanı İlhan Kaya, “Öncelikle bugün burada düzenlemiş olduğumuz aday tanıtım toplantımıza katılan tüm partililerimize teşekkür ediyorum. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde fiili olarak startımızı bugün vermiş bulunuyoruz. Teşkilatlarımız olarak seçim hazırlıklarını zaten yapıyorduk. Bugün bu çalışmalarımıza fiilen start vermiş bulunuyoruz. İnşallah Allah izin verirse Nevşehir’de 3 milletvekilliğinin üçüne de talibiz. Ülkücü kadroların yetenek liyakat esaslarını ortaya çıkartarak neler yapmamız gerektiğini göstermek için özellikle Nevşehirli hemşerilerimizden önemle rica ediyorum. Bizlere oy verin. Ülkücü kadrolara oy verin. Birde bizi deneyin” dedi.

İl Başkanı Kaya Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de parti genel merkezinde olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı oylarımızla destekleyeceklerini ifade etti.

MHP’de İl Başkanı İlhan Kaya’nın konuşmasının ardından ise Nevşehir milletvekili adayları kamuoyuna tanıtıldı.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2018, 16:04