MHP Milletvekili Adaylarından NTSO’ya Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Adayları Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek bir süre görüştü.

MHP Milletvekili Adaylarından NTSO’ya Ziyaret
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Milliyetçi Hareket Partisi  Nevşehir İl Başkanı  Göksel Taşçı MHP Nevşehir Milletvekili Adayları Mehmet Varol ve Mustafa Uğur ,MHP İl Teşkilatı yöneticileri ve İl Genel Meclis Üyesi Haydar Çiftçi  Nevşehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız ve Yönetim Kurulu’nu ziyaret ederek  seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız  7 Haziran Genel Seçimleri’nin  Ülke için çok önem arz ettiğini belirterek, “Bu seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. “ dedi.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2015, 13:38
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