MHP Milletvekili Adaylarından NTSO’ya Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir İl Başkanı Göksel Taşçı MHP Nevşehir Milletvekili Adayları Mehmet Varol ve Mustafa Uğur ,MHP İl Teşkilatı yöneticileri ve İl Genel Meclis Üyesi Haydar Çiftçi Nevşehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız ve Yönetim Kurulu’nu ziyaret ederek seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız 7 Haziran Genel Seçimleri’nin Ülke için çok önem arz ettiğini belirterek, “Bu seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. “ dedi.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2015, 13:38