MHP Milletvekili Adayları, Kozaklı İlçesini Ziyaret Etti

Milletvekili 1. Sıra adayı Mehmet Varol, 2.Sıra adayı Sait Yüksel, Milletvekili 3. Sıra adayı Fazlı Koç ve partililer 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimler için yoğun mesai harcıyor.

Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir Milletvekili adayı Mehmet Varol ve partililer Kozaklı Kaymakamlığı, Kozaklı Belediyesi ve ilçe merkezi olmak üzere adeta Kozaklı’ya çıkarma yaptılar. Ziyaretlerinde 24 Haziran günü yapılacak seçimlerin önemine vurgu yapan Mehmet Varol, hamd olsun ülkücüler muazzam ilgi gösteriyor. Cumhur İttifakı ilkesiyle Nevşehir’in her yerini milliyetçi ve vatan sevdası ruhuyla ziyaret ediyoruz. Sıkılmadık el bırakmayacağız. İnandığımız değerlerden vazgeçmeden Allah’ın rızası Devlet’in bekası için herkesi kucaklamaya devam edeceğiz” dedi. MHP heyeti seçim çalışmalarına guruplar halinde devam ediyor