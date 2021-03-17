Son Dakika
MHP'li başkanlar tam kadro büyük kurultaya katılıyor
Milliyetçi Hareket Partisinin 18 Mart Perşembe günü yapılacak olan büyük kurultayına Nevşehir'den İl Başkanı İlhan Kaya'nın başkanlığında üst kurul delegeleri ve 4 belediye başkanı katılacak.
Nevşehir 17.03.2021, 14:25
MHP heyetinde İl Başkanı İlhan Kaya'nın yanı sıra, Merkez İlçe Başkanı Gökhan Göğdemir, Acıgöl İlçe Başkanı İsmail Hakkı Ercan, Avanos İlçe Başkanı Murat Öztürk, Derinkuyu İlçe Başkanı Yusuf Gemici, Gülşehir İlçe Başkanı Güray Çevirme, Kozaklı İlçe Başkanı Orhan Demirci, Ürgüp İlçe Başkanı Tevfik Öz ve Üst Kurul delegesi - İş İnsanı Cengiz Kaya yer alıyor.