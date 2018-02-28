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MHP Kadın kollarının istişare toplantısına 3 ilçe başkanı da katıldı

Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kollarının 15 günde bir düzenlediği istişare toplantıları sürüyor.

28 Şubat 2018 Çarşamba 16:58
MHP Kadın kollarının istişare toplantısına 3 ilçe başkanı da katıldı
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MHP Nevşehir Kadın Kolları Başkanı Yıldız Gürbüz’ün başkanlığındaki istişare toplantısına İl Başkanı İlhan Kaya’nın yanı sıra, Ürgüp kadın kolları başkanı Reyhan Şahin, Avanos kadın kolları başkanı Ayşe Azizoğlu, Gülşehir kadın kolları başkanı Emine Altıparmak ile il kadın kolları yöneticileri katıldılar.

Toplantıda parti içi konuların ele alındığını kaydeden MHP Nevşehir Kadın kolları Başkanı Yıldız Gürbüz, toplantıya katılan başta il başkanı İlhan Kaya olmak üzere, Ürgüp, Avanos ve Gülşehir kadın kolları başkanlarına teşekkür etti.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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