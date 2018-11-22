MHP ince eleyip, sık dokuyor

NEVŞEHİR(MHA) Bir yandan belediye başkan aday adaylarının başvurularını alan İl Başkanı İlhan Kaya ve ilçe başkanları öte yandan da seçimde yapılması düşünülen çalışmaları planlıyor.

Geçtiğimiz gün il ve merkez ilçe yönetimini bir araya getiren İl Başkanı İlhan Kaya, partili yöneticilerle seçimlerde neler yapılması gerektiğine ilişkin karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.

Seçimde özellikle ilk merkezinde iddialı, güçlü bir aday çıkarabilmenin hesaplarını yapan Milliyetçi Hareket Partisi hali hazırda 4 olan belediyelik sayısını da artırmayı hedefliyor.