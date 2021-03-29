MHP İl Başkanlığından önemli açıklama

NEVŞEHİR(MHA) İl Başkanlığından yapılan açıklamada; "Bir süredir sistematik olarak şahsım ve partimizi hedef alarak yürütülen karalama kampanyasına üzülerek şahit oluyoruz. Özellikle sanayi bölgesinde yalan, yanlış söylem ve iftiralarla yapılan bu karalama kampanyasına cevaben; belediye Meclis üyelerimiz ve yönetim kurulumuz tarafından gereken yapılmış, sanayi bölgesin de yanlış anlaşılmaya sebep olacak söylem ve fiiller ortadan kaldırılmıştır. Biz sanayi bölgemiz için parti olarak düşüncemizi her yerde dile getiriyoruz. Nevşehir sanayimizin sanayi esnaflarımıza yeterli gelmediğini, gelişen ve büyüyen şehrimizin yeni bir sanayi bölgesine ihtiyaç duyduğunu her zaman söylüyoruz. Sn belediye başkanımızın bu konu da gereken adımları atacağına ve yeni bir sanayi projesini hayata geçireceğine inancımız tamdır. Bu konu da Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur ittifakı ruhu ile tam destek vereceğimizi tekrar buradan ilan ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi küçük beyinlerle kurulan, küçük hesaplarla uğraşmak yerine, şehrimizin gelişmesi adına yapılacak büyük işlerin ve projelerin takipçisi ve destekçisi olmaya devam edecektir. Tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.