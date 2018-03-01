MHP İl Başkanı Kaya ve beraberindeki heyet Acıgöl’de ziyaretlerde bulundu

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İlhan Kaya ve beraberindeki heyet Acıgöl ilçesinde hem esnaf ziyaretleri yaptı, hem de ilçe protokolünden bazı isimleri makamlarında ziyaret etti.