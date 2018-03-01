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MHP İl Başkanı Kaya ve beraberindeki heyet Acıgöl’de ziyaretlerde bulundu

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İlhan Kaya ve beraberindeki heyet Acıgöl ilçesinde hem esnaf ziyaretleri yaptı, hem de ilçe protokolünden bazı isimleri makamlarında ziyaret etti.

01 Mart 2018 Perşembe 23:05
MHP İl Başkanı Kaya ve beraberindeki heyet Acıgöl’de ziyaretlerde bulundu
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İl Başkanı İlhan Kaya ve yönetim kurulundan bazı isimler Acıgöl ziyaretlerinde ilçe başkanı İsmail Hakkı Ercan ve Acıgöl Belediyesi Meclis üyesi Fatih Özdoğan ile beraber; Acıgöl Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı ve ilçe tarım müdürü Taner Düzgün’ü ziyaret ettiler.

Ziyaretlerinde esnaflarla ve protokol mensuplarıyla çeşitli konularda istişarelerde bulunduklarını kaydeden MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Parti teşkilatları olarak ilçe ziyaretlerinin ilerleyen günlerde süreceğini belirtti.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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