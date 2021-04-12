MHP İl Başkanı Kaya'dan teşekkür

NEVŞEHİR(MHA) Söz konusu kararın alınmasında Tarım ve Orman Bakanının yanı sıra MHP İzmir Milletvekili ve TBMM Tarım Komisyonu Başkan Vekili Hasan Kalyoncu'nun da çalışmalarının da büyük bir önem taşıdığını kaydeden MHP Nevşehir İl Başkanı İlhan Kaya, "Bu yılki Türkiye'nin patates üretimi 5 Milyon 500 bin ton rekolte ile tarihinin en yüksek üretimine ulaşmıştır.Aynı zaman da içinde bulunduğumuz malum Pandemi süreci patates tüketiminin azalmasına sebep olmuştur. Patates ihracatı yapacağımız ülkelerde de benzer durumların yaşanması sonucu çiftçilerimiz ürettikleri patatesleri maliyetlerinin çok altında bir fiyatla satmakta ve hatta ürettikleri ürünlerini satışa sunacak pazar bulamamaktan dolayı zorlu süreçler yaşamışlardır. Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir il Başkanlığı olarak biz de konuyu yakından takip ederek bir dizi çalışmalar gerçekleştirdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Tarım Komisyonu Başkanvekili ve MHP İzmir Milletvekilimiz Sayın Hasan Kalyoncu’yu Nevşehir’de bir dizi temaslarda bulunmak ve bölge çiftçilerimizin sorunlarını yakından takip edebilmesi amacı ile 11 Mart 2021 tarihinde Nevşehir’de misafir ettik. Yapılan toplantı ve istişareler sonucu depolardaki patateslerin dayanma sürelerinin azaldığı, patateslerin öncelikli olarak ihracatı için çalışmalar yapılması gerektiği, bu durum gerçekleşmez ise kendi ülkemiz içerisinde konunun çözüme kavuşturularak çiftçimizin elinde kalan ürünlerin satın alınarak değerlendirilmesi gerektiği, böylece çiftçilerimizin girmiş oldukları darboğazdan bir nebzede olsa rahatlaması için gayret göstermemiz gerektiği kararlaştırılmıştır. Bu istişareler sonrasında, Sayın Hasan Kalyoncu, Tarım Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunmuşlardır. Sürekli olarak konuyu yakından takip eden Vekilimiz ile sık sık temaslarda bulunarak raporlarımızı kendilerine ilettik. Sonuçta; Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlar sonucu bölge çiftçimizin elinde bulunan ve milli servet değerindeki patatesler değerlendirilmek üzere Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından satın alınmaya başlanmıştır. Çiftçilerimiz çöpe atmakla karşı karşıya kaldıkları patateslerini böylece paraya çevirebilecek ve yeni ekim sezonu öncesin de biraz daha nefes almış olacaklardır. Bu noktada; Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Tarım ve Orman Bakanlığımıza, bizleri yalnız bırakmayan ve bu konuda üstün gayret gösteren Milletvekilimiz, TBMM Tarım Komisyonu Başkan Vekilimiz Hasan Kalyoncu’ya teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.