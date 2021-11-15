MHP Heyetinden Nevşehir Ticaret Borsası'na Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin talimatıyla hayata geçirilen 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' programı kapsamında Nevşehir’e gelen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç, beraberinde parti MYK Üyeleri, MHP Nevşehir İl Başkanı İlhan Kaya ve Parti Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyetle Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Salaş, Meclis Başkanı Mehmet Havalı ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Toplantıda Nevşehir Ticaret Borsası Projeleri hakkında bilgilendirmeler yapılarak, Türkiye ve yerel ekonomi değerlendirildi. NTB Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri sektörleri ile ilgili sorunlarını dile getirerek çözüm önerilerinde bulundular.

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Salaş, Meclis Başkanı Mehmet Havalı, Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Yüksel, Meclis Üyeleri Sunay Özdemir, Selim Can ve Hasan Özhan tarafından karşılanan MHP Heyetinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç, MHP Nevşehir il Başkanı İlhan Kaya, MYK Üyeleri Prof. Dr. Cengiz Şahin, Prof. Dr. İbrahim Uzun, Dr. Feyzi Altuntaş, Dr. Turan Şener, MDK Üyesi Çağrı Kuş, Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı, MHP Nevşehir Merkez ilçe Başkanı Gökhan Göğdemir, Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker ve parti üyeleri yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Salaş konuşmasında; girdi maliyetlerindeki artış, bölgedeki kuraklığın üretime etkisi ile üreticilerin sorunları gibi konularda karşılaşılan sıkıntıları dile getirdi.

Nevşehir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Havalı'da, kayadan oyma doğal soğuk hava depolarının Türkiye'deki merkezi konumunda olan Nevşehir'de narenciye ürünlerinin yanı sıra başta patates olmak üzere çok sayıda meyvenin doğal ortamda saklandığı depolarının sorunlarını ve yapılması gereken düzenlemeleri dile getirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç ise, “Her fırsatta üreticinin, çiftçin ve köylünün yanında durduk ve sorun ve sıkıntılarını gidermek için çaba gösterdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden en yüksek sesle dile getirdik. Yapacağımız daha çok işlerimiz var. Bu birlik ve beraberliğimiz bozmadığınız müddetçe özellikle fitne unsurunu aramıza dahil etmediğimiz sürece biz kendi şehrimizde sancağımız daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Bu konuda bizlerle beraber hareket eden özellikle siyasi görüşü ne olursa olsun Nevşehir’imizin gelişmesi ve büyümesi için el ele gönül gülüne verip hareket etmiş tüm arkadaşlarımda teşekkür ediyorum. Ayrıca ev sahipliği için Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Meclis Başkanı Mehmet Havalı ve yönetimine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantının devamında; Pandemi süreci etkilerinin üretim ve üretici açısından değerlendirmeleri yapılarak, Nevşehir'e dair konular ve görüşler paylaşıldı.

Ziyaretlerinden dolayı MHP heyetine teşekkür eden Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Salaş, "MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç ve MHP Nevşehir il Başkanı İlhan Kaya ile MYK üyelerine vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaret günün anısına hediye takdimi ve çekilen fotoğraf ile son buldu.