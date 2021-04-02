MHP'den vatandaşa maske desteği

NEVŞEHİR(MHA) İl Başkanı İlhan Kaya, İl Başkan Vekili Yahya Leblebici, il yönetim kurulu üyeleri ve kadın kolları yöneticileri Ziraat Bankası önünden itibaren vatandaşlara salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından biri olan maske dağıtımında bulundular.

İl Başkanı İlhan Kaya, Türkiye genelinde birçok ilin çok yüksek riskli iller arasına girerek yeniden kısıtlama uygulamalarına maruz kalmasının üzüntü verici olduğunu belirtirken, "Ne yazık ki Nevşehir'imizde çok yüksek riskli iller arasında, kırmızı kategoride yer aldı. Bu hafta sonundan itibaren yeniden sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Vatandaşlarımıza önce kendi sağlıkları için daha sonra da sevdiklerinin sağlığı için maske - mesafe ve hijyen kurallarına bire bir uyarak bu günleri hep birlikte sağlıklı bir şekilde atlatabilmemiz temennisinde bulunuyoruz" dedi.