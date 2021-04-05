MHP'den Başkent çıkarması

NEVŞEHİR(MHA) MHP İl Başkanı İlhan Kaya'nın başkanlığındaki heyette il yönetim kurulu üyeleri ile MHP'li Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı, Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç, Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren ve Tatlarin Belediye Başkanı Ercan Selvi yer aldılar.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç'ı, Partide İkinci Kadın Genel başkan yardımcısı Pelin Yılık'ı ve başkanlık divanı üyelerini ziyaret eden Başkan Kaya ve beraberindeki heyet başkanlık divanı üyelerine görevlerinde başarılar dilediler.