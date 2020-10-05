MHP'de son düzlüğe girildi

NEVŞEHİR(MHA) 5 Yıldır görevde bulunan İl Başkanı İlhan Kaya ile Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker'in iki ayrı listesinin yarışması beklenen il kongresi öncesinde önemli bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde il başkanlığına aday olacağını açıklayan Ülkü Ocakları ve Merkez İlçe eski başkanlarından Cengiz Kaya'nın Başkan İlhan Kaya'yı desteklemek üzere adaylıktan çekildiği bildirildi.

11 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan il kongresi öncesinde güç birliği yapan Kaya'ların bu güç birliğinin kongrede oy kullanacak olan parti delegelerinin büyük bir bölümünün onayını alması bekleniyor.