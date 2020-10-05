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MHP'de son düzlüğe girildi
Milliyetçi Hareket Partisinde hafta sonu yapılacak olan il kongresinde son düzlüğe girildi.
Nevşehir 05.10.2020, 11:22
NEVŞEHİR(MHA) 5 Yıldır görevde bulunan İl Başkanı İlhan Kaya ile Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker'in iki ayrı listesinin yarışması beklenen il kongresi öncesinde önemli bir gelişme yaşandı.
11 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan il kongresi öncesinde güç birliği yapan Kaya'ların bu güç birliğinin kongrede oy kullanacak olan parti delegelerinin büyük bir bölümünün onayını alması bekleniyor.