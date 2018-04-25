MHP’ de seçim mesaisi bir hayli yoğun

24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçimlerine hazırlıklarını sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İlhan Kaya, bir gün de kadın kolları, merkez ilçe ve il yönetim kurulunu ayrı ayrı toplayarak yapılması planlanan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

Merkez İlçe Başkanı Mustafa Ceviz ve Kadın Kolları Başkanı Yıldız Gürbüz’ün de katıldıkları toplantılarda seçim çalışmalarına ilişkin teşkilat mensuplarının önerilerini de dinleyen Başkan Kaya, önümüzdeki gün Parti genel merkezine giderek çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)