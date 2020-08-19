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MHP'de ilçe kongreleri 01 Eylül'den itibaren başlıyor
Nevşehir 19.08.2020, 08:57
NEVŞEHİR(MHA) Milliyetçi Hareket Partisinde İlçe kongreleri 01 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlıyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Covid 19 salgını nedeniyle ilçe kongrelerine sadece ilçe delegelerinin katılacağını belirtirken, "Tüm dava arkadaşlarımızın ve Nevşehirlilerin hassasiyetimizi saygı ve anlayışla karşılamalarını bekliyoruz" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisinde ilçe kongreleri tarihleri şu şekilde:
Hacıbektaş: 01/09/2020
Kozaklı. :03/09/2020
Acıgöl. :04/09/2020
Avanos. :05/09/2020
Derinkuyu. :05/09/2020
Ürgüp. :06/09/2020
Merkez. :12/09/2020