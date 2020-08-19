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MHP'de ilçe kongreleri 01 Eylül'den itibaren başlıyor

Nevşehir 19.08.2020, 08:57
MHP'de ilçe kongreleri 01 Eylül'den itibaren başlıyor
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NEVŞEHİR(MHA) Milliyetçi Hareket Partisinde İlçe kongreleri 01 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlıyor.  

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Covid 19 salgını nedeniyle ilçe kongrelerine sadece ilçe delegelerinin katılacağını belirtirken, "Tüm dava arkadaşlarımızın ve Nevşehirlilerin hassasiyetimizi saygı ve anlayışla karşılamalarını bekliyoruz" dedi.  

Milliyetçi Hareket Partisinde ilçe kongreleri tarihleri şu şekilde:  

Hacıbektaş: 01/09/2020  

Kozaklı.       :03/09/2020  

Gülşehir.     :04/09/2020  

Acıgöl.        :04/09/2020  

Avanos.      :05/09/2020  

Derinkuyu. :05/09/2020  

Ürgüp.        :06/09/2020  

Merkez.      :12/09/2020 

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