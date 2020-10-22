MHP'de görev dağılımı yapıldı

NEVŞEHİR(MHA) Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir İl Teşkilatı kongre sonrası ilk toplantısını yaptı.

Toplantıda teşkilat yöneticilerin görev dağılımı yapıldı.

Buna göre;

- Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına ve İl Başkan Vekilliğine Yahya Leblebici,

- Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına Serkan Oduncu,

- Kamu Kurumları, Sendikalar ve Yan Kuruluşlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığına Yusuf Öztan,

- İl Sekreterliğine Cengiz Akat,

- İl Muhasipliğine Alparslan İler

- Ekonomi ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğine Birol Güney,

- Mali işlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğine Bayram Şahin,

- Yerel Yönetimlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğine Tuncay Türkmen,

- Siyasi ve Sosyal İşler ile Protokol İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğine Hakan İyiduran,

- Aileden ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğine Hülya Höktem,

- Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğine Derya Gökşen,

- AR-GE'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğine Nurettin Arslan,

- İdari, Mali ve Teknik İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ali Ertosun,

- Siyasi İşler ve Parlamentodan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğine Seyit Mehmet Arıkan,

- Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğine Hacı Ömer Avcı,

- Medya, Halkla İlişkiler ve Tanıtımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğine Remzi Güzel,

- Parti İçi Eğitim, Konferans ve Seminerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğine Aysun Can, Selin Uğural,

- İl Disiplin Kurulu Başkanlığına İsa Uçar seçildi.

İl Başkanı İlhan Kaya, "Yönetici arkadaşlarımıza yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum.

Nevşehir’de Milliyetçi Hareket Partisinin bayrağını teşkilat olarak hep beraber daha yukarılara taşıma azmindeyiz. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin" dedi.