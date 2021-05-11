Mezarlıklarda yaz temizliği yapıldı

Nevşehir Belediyesi, mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Nevşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Mezarlık İşleri Servisi, Kaldırım ve Taşlıbel Mezarlıklarında bakım ve temizlik çalışmalarını Ramazan Bayramı öncesinde yoğunlaştırdı. Mezarlıklarda yabani ot temizliğinden tırpan işlerine, ağaç budamasından ilaçlamaya kadar birçok çalışma yapan ekipler ayrıca mezarlık içerisindeki çeşmelerin musluklarını da yeniledi. Belediye ekipleri ayrıca, vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitlerimizin kabirlerinin etrafındaki yabani otları da temizleyerek çeşitli süs bitkileri ve çiçek dikiyor.

Taşlıbel ve Kaldırım Mezarlıklarında ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmalarına da büyük önem veren belediye ekipleri her iki mezarlık alana da çok sayıda fidan ve süs bitkisi dikimi gerçekleştirecek.