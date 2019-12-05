Son Dakika

Mevsimin ilk kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri çalışmalarına başladı

Nevşehir’de Gece Saatlerinden İtibaren Etkili Olan Kar Yağışının Ardından, Belediye Ekipleri Vatandaşların Yoğun Olarak Kullandıkları GüzergÂhlardaki Kaldırım Ve Yolları Temizledi.

Nevşehir 05.12.2019, 09:29 05.12.2019, 09:41
Mevsimin ilk kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri çalışmalarına başladı
banner230

Nevşehir’de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından, belediye ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandıkları güzergâhlardaki kaldırım ve yolları temizledi.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, mevsimin ilk kar yağışının başlaması ile birlikte çalışmalarına başladı. Kış mevsiminde şehir içerisinde hem araçların hem de yayaların ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için günler öncesinden hazırlıklarını tamamlayan ve her türlü tedbiri alan belediye ekipleri, gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağışın ardından sabah erken saatlerde çalışmalarına başladı.

İl merkezindeki cadde ve yollardan başlatılan kar temizleme çalışmaları ile birlikte vatandaşların yoğun olarak kullandıkları güzergâhlardaki kaldırım ve yolları temizlenirken tehlike oluşturan yollar tuzlandı

Yorumlar (0)
banner287
banner269
hafif kar yağışlı
Namaz Vakti 05 Aralık 2019
İmsak 06:09
Güneş 07:37
Öğle 12:37
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@