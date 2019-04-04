Meterisliler Taraftarlar Derneği, Arı’yı ziyaret etti

Meterisliler Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Şekerli ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Rasim Arı’yı makamında ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.

Nevşehir Belediyespor sevgisi ile dopdolu gençlerin ziyaretinden duyduğu mutluluğu kaydeden Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor’un ligde başarılı bir sonuç alması için gerek iç saha ve gerekse de deplasmanlarda takımlarını coşku ile destekleyen Meterisliler Taraftarlar Derneği’nin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Meterisliler Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Şekerli de, Belediye Başkanı Rasim Arı’nın desteğini her zaman hissettiklerini belirterek, belediye başkanlığı döneminde Arı’ya başarı dileğini aktardı.