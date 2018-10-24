Meteorolojiden soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Ülkemizin Balkanlar Üzerinden Gelen Soğuk ve Yağışlı Sistemin Etkisine Girmesi, Hava Sıcaklığının Hissedilir Derecede Azalması Bekleniyor!

Yurdumuzun (24.10.2018 Çarşamba) Orta Akdeniz üzerinde bulunan alçak basınç merkezi ve bu merkeze bağlı cephe sistemleri ile 25.10.2018 Perşembe günü de Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Ülkemizde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Perşembe günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede (6-12) azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

24.10.2018 Çarşamba; Bölgemiz genelinin (Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

25.10.2018 Perşembe; Bütün yurtta yağış bekleniyor. Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte yağmur şeklinde başlayacak yağışın zamanla Kayseri ile Sivas’ın doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kırşehir, Nevşehir, Yozgat çevreleri ile Kayseri’nin batı kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli, Sivas ile Kayseri’nin iç ve doğu kesimlerinde güneyli, zamanla kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği bekleniyor.

26.10.2018 Cuma; Kayseri’nin güney ve doğu kesimleri ile Sivas çevrelerinin öğle saatlerine kadar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı sistemin Cumartesi günü ülkemizi terk etmesi bekleniyor. Aynı gün hava sıcaklıklarının artmaya başlayacağı, yeni haftayla birlikte ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Hafta sonunda bölgemizde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi de bekleniyor.

Ülkemizi etkileyen sistemle birlikte görülmesi beklenen, ani sıcaklık değişiminin, kuvvetli yağış ve rüzgarın, ayrıca bölgemiz yüksek kesimlerinde beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması ve yayımlanacak olan meteorolojik uyarı ve raporların takip edilmesi önem arz etmektedir.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü