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Meteorolojiden soğuk ve yağışlı hava uyarısı
Nevşehir 13.03.2020, 15:36
Bölgemizin Pazar Gününden İtibaren Balkanlar Üzerinden Gelecek Soğuk ve Yağışlı Havanın Etkisi Altına Girmesi Bekleniyor
Bölgemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenilen soğuk ve yağışlı sistem ile birlikte hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Bir süredir mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta hissedilir derecede azalması ile birlikte normallerinin altına düşmesi beklendiğinden başta sağlık sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.