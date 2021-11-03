Meteorolojiden sis ve pus uyarısı

04.11.2021 Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte, bölgemiz genelinde genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek olan sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor.

Sis ve pus hadiselerinin 08.11.2021 Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezimizin yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi