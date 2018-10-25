Meteorolojiden Nevşehir için zirai don uyarısı

25.10.2018 Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Bölgemiz sorumluluk sahasında bulunan Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat’ ta hafif zirai don,

26.10.2018 Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece ve sabah saatlerinde Bölgemiz genelinde hafif, yüksek kesimlerde yer yer orta kuvvette zirai don,

27.10.2018 Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece Kayseri ve Sivas çevrelerinde hafif zirai don olayı bekleniyor.

Meydana gelmesi beklenen sonbahar erken donlarına karşı zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde tarımla uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir.