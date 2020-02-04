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Meteorolojiden Nevşehir için Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtına Uyarısı
Kuvvetli Rüzgâr, Fırtına, Tam Fırtına Uyarısı!
Nevşehir 04.02.2020, 16:39
Kuvvetli Rüzgâr, Fırtına, Tam Fırtına Uyarısı!
Beklenen Hadise
Güney - Güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına
Beklendiği Yer
Kırşehir, Nevşehir, Yozgat
Başlama-Bitiş Zamanı
05.02.2020 08:00 TSI – 06.02.2020 17:00 TSI
Fırtına - Kuvvetli Fırtına, Tam Fırtına (70-100 Km/sa)
Oluşması Muhtemel Riskler
Çatı uçması - Ulaşımda aksamalar – Ağaç veya direklerin devrilmesi - Karbon monoksit kaynaklı soba ve baca gazı zehirlenmeleri
Alınabilir Önlemler
Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması
Uyarı Yapan Merkez
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü / Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi