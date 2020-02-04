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Meteorolojiden Nevşehir için Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtına Uyarısı

Kuvvetli Rüzgâr, Fırtına, Tam Fırtına Uyarısı!

Nevşehir 04.02.2020, 16:39
Meteorolojiden Nevşehir için Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtına Uyarısı
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Kuvvetli Rüzgâr, Fırtına, Tam Fırtına Uyarısı!

Beklenen Hadise

Güney - Güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına

Beklendiği Yer

Kırşehir, Nevşehir, Yozgat

Başlama-Bitiş Zamanı

05.02.2020 08:00 TSI – 06.02.2020 17:00 TSI

Hadisenin Şiddeti

Fırtına - Kuvvetli Fırtına, Tam Fırtına (70-100 Km/sa)

Oluşması Muhtemel Riskler

Çatı uçması - Ulaşımda aksamalar – Ağaç veya direklerin devrilmesi - Karbon monoksit kaynaklı soba ve baca gazı zehirlenmeleri

Alınabilir Önlemler

Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması

Uyarı Yapan Merkez

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü / Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi

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