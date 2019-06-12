Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre; 13.06.2019 Perşembe ve 14.06.2019 Cuma günü çoğunlukla öğle saatlerinden sonra Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında bulunan Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illerinde kuvvetli yağışların gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur ve yer yer dolu şeklinde olacağı, rüzgârın; güney ve batı yönlerden, yağış öncesi ve yağış anında kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği bekleniyor.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü
Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi