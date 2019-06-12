Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre; 13.06.2019 Perşembe ve 14.06.2019 Cuma günü çoğunlukla öğle saatlerinden sonra Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında bulunan Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illerinde kuvvetli yağışların gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur ve yer yer dolu şeklinde olacağı, rüzgârın; güney ve batı yönlerden, yağış öncesi ve yağış anında kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği bekleniyor.

Beklenen kuvvetli yağış ile birlikte görülebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgâr ve yerel dolu yağışı riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü

Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi