Meteorolojiden Kuvvetli Rüzgâr, Fırtına ve Toz Fırtınası Uyarısı !

Kuvvetli Rüzgâr, Fırtına ve Toz Fırtınası Uyarısı !

Beklenen Hadise Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtına Beklendiği Yer Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinde güney batı yönlerden (lodos) kuvvetli rüzgâr ve fırtına (40-60 km/saat, yüksek kesimlerde yer yer 60- 80 km/saat) ile Kayseri’nin Batısı, Nevşehir ve Kırşehir çevrelerinde kuvvetli rüzgârla birlikte toz fırtınası beklenmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı

09.10.2020 10: 00 TSI

09.10.2020 20: 00 TSI

Hadisenin Şiddeti Kuvvetli rüzgâr ve fırtına (40-60 km/saat, yüksek kesimlerde yer yer 60-80 km/saat) Oluşması Muhtemel Riskler Çatı uçması - Ulaşımda aksamalar – Ağaç veya direklerin devrilmesi, Nefes almada zorlanma, Görüş mesafesinde düşüş Alınabilir Önlemler Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması Uyarı Yapan Merkez Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü / Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi