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Meteorolojiden Kuvvetli Rüzgâr, Fırtına, Tam Fırtına Uyarısı!
Nevşehir 09.03.2020, 15:58
Beklenen Hadise
Güney - Güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına
Beklendiği Yer
Kırşehir, Nevşehir, Yozgat
Başlama-Bitiş Zamanı
09.03.2020 23:00 TSI – 10.03.2020 20:00 TSI
Hadisenin Şiddeti
Oluşması Muhtemel Riskler
Çatı uçması - Ulaşımda aksamalar – Ağaç veya direklerin devrilmesi - Karbon monoksit kaynaklı soba ve baca gazı zehirlenmeleri
Alınabilir Önlemler
Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması
Uyarı Yapan Merkez
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü / Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi