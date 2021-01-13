Meteoroloji uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Beklenen Hadise Kar Yağışı Beklendiği Yer Bugün(13.01.2021) öğle saatlerinden itibaren Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir çevrelerinde beklenen yağışların kuvvetli yağmur ile başlayıp zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı 13.01.2021 13: 00 TSI 13.01.2021 20: 00 TSI

Hadisenin Şiddeti Kuvvetli yağmur; zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışı

Oluşması Muhtemel Riskler Ulaşımda Aksamalar –Sel- Su Baskını

Alınabilir Önlemler Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması

Uyarı Yapan Merkez Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü / Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi