Son Dakika
Meteoroloji uyardı Kuvvetli Kar geliyor!
Bölgemizde Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor
Nevşehir 07.02.2020, 17:31
Beklenen Hadise
Kar yağışı
Beklendiği Yer
Yapılan son değerlendirmelere göre; Bugün akşam saatlerinden itibaren Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevrelerinde görülecek kar yağışlarının kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Başlama-Bitiş Zamanı
07.02.2020 18:00 TSI
08.02.2020 06:00 TSI
Hadisenin Şiddeti
Oluşması Muhtemel Riskler
Buzlanma - Don Olayı - Ulaşımda Aksamalar
Alınabilir Önlemler
Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması
Uyarı Yapan Merkez
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü / Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi
Kar Yağışı Şiddeti Sınıflandırması