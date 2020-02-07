Meteoroloji uyardı Kuvvetli Kar geliyor!

Beklenen Hadise

Kar yağışı

Beklendiği Yer

Yapılan son değerlendirmelere göre; Bugün akşam saatlerinden itibaren Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevrelerinde görülecek kar yağışlarının kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı

07.02.2020 18:00 TSI

08.02.2020 06:00 TSI

Hadisenin Şiddeti

Kuvvetli kar

Oluşması Muhtemel Riskler

Buzlanma - Don Olayı - Ulaşımda Aksamalar

Alınabilir Önlemler

Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması

Uyarı Yapan Merkez

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü / Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi

Kar Yağışı Şiddeti Sınıflandırması