Meteoroloji Nevşehir’i yine uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7.Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir’e yeniden sağanak yağış uyarısı verildi.
Meteoroloji 7.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemiz genelinde (Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Yozgat) bugün öğleden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların aralıklı olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2019, 13:13